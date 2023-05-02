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Смирнов Семен Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Семен
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
28923. СМИРНОВ, СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л. Гр. Тихвинск. у., Звонецк. в., д. Кузьмихи; — Р. Т. г. Череповца. Восстание, штр. 50 т. р. Исп. 10 марта 920.

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