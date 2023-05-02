Чикин Степан Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чикин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11751. ЧИКИН, СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ, 32 л. Гр. Можайск. у., Корочаропск. в., с. Копцова; — Н. С. 2 отд. Петроградск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 3 апр. 920. | 906 25556 19 М.
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