Холхоев Хусейн Егильбиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Холхоев
- Имя
- Хусейн
- Отчество
- Егильбиев
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 505
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13148. ХОЛХОЕВЪ. ХУСЕЙНЪ ЕГИЛЬБІевъ, 22 л. Сельск. обыв. с. Ачхоя. Грознен. окр.; — Владикавказ. О. С., 28 Окт. 910, 1654² У., арест. отд. 1½г. Исп. 12 Янв. 911, счит. ср. съ 28 Окт. 910.
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