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Крылепов Александр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крылепов
Имя
Александр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
5153. Крылепов Александр Григорьевич, 17 л., Забайкальск. г., Читинск. у. Дальне-Восточн. Крайсуд. Ст. 167, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 30/ХІІ—26.

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