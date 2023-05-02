Баймухаметов Мухамет-Зариф
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баймухаметов
- Имя
- Мухамет-Зариф
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31873. БАЙМУХАМЕТОВЪ, МУХАМЕТЪ-ЗАРИФЪ (Зарымъ), 63 л. К. Красноуфимск. у., в. и д. Большой Оки; — Пермск. О. С., 12 Нояб. 910, 13, 133 и 1654х У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 110412, и по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 20000, арест. отд. 3 г. и 2 м. Исп. 25 Янв. 911, счит. ср. съ 15 Янв. 910. 904 11481 170х М. | 90 58209 170 М.
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