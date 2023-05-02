Ефимов Григорий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефимов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64745. ЕФИМОВЪ, ГРИГОРІЙ Яковлевъ. К. Лужск. у., Глѣбовск. в., д. Новинокъ, 19 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 39 уч., 172 М. (участ.), тюр. 1½ м. Исп. 27 Іюля 907.
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