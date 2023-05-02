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Абдканович Флориан Викторов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдканович
Имя
Флориан
Отчество
Викторов
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
129219. АБДКАНОВИЧЪ, ФЛОРІАНЪ Викторовъ. Дворян. г. Ковны, 19 л., рд. Виленск. у., въ Тургеляхъ; — Вилен. О. С. 21 Мая 909, 139, 148, 629 и 1632 У., каторж. раб. 5 л. и 4 м. Исп. 12 Окт. 909.

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