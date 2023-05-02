Тутынин Илья Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тутынин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140227. ТУТЫНИНЪ, ИЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВЪ. К. Глазовск. у., Бисеровск. в., д. Воковской, 23 л., рд. т. же у. и в., въ с. Тутынинской; — Казанск. С. П. 12 Авг. 909, 2 п. 2 ч. 1465 У., тюр. 3 м. Исп. 23 Окт. 909.
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