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Агарков Петр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агарков
Имя
Петр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
16 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
192. Агарков Петр Николаевич, 40л., Сталинградск. г., Ленинск. у., Ср.-Ахтубинск. в. и с. Сталинградск. Г. С. Ст. 2 ч. 183, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 16 декабря 926.

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