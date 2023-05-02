Нехай Агафья Алексеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нехай
- Имя
- Агафья
- Отчество
- Алексеева
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43471. НЕХАЙ, АГАФЬЯ АЛЕКСѢЕВА (она же Пашкевичъ и Пашкова). Лиш. ос. пр. изъ к. Игумен. у., Юревичск. в., д. Гануты, 38 л., рд. Борисов. у., Кищино-Слободск. в., въ д. Плитчинкѣ; — Минск. О. С. 134, 135, 1651 и 2 ч. 1655 У., тюр. 3 г. Исп. 19 Февр. 907.| 902 47496 1655 У. | 94 5295 169 М. | 99 76269 169 М. | 93 22248 172 М. | 98 64646 170 М. | 92 42629 169 М. | 96 95653 1655 У. | 89 63246 169 М. | 95 101124 1655 У.
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