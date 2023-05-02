Келлерман Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКеллерман Николай Федорович

Келлерман Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Келлерман
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5842. КЕЛЛЕРМАН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 30 л., г. Детского Села. В. Т. Балтфл. и Крокрепост., Ст. ст. 105, 113 ч. 1 и 116, лиш. св. 2 г. Исп. 18 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.