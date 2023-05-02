Бумберг Ян Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бумберг
- Имя
- Ян
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101121. БУМБЕРГЪ, ЯНЪ ЯКОВЛЕВЪ, 24 л. Сс.-п. д. Средненской, Тасѣевск. в., Канск. у., рд. въ Зервинск. в., Газенпот. у.; — Омск. О. С., 20 Мая 911, 152, 313 и 977 У. и У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 9 Іюля 911. | Вр. Военн. С. въ г. Ригѣ 9 Іюля 909 г.
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