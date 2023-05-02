Парамонов Арсентий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Парамонов
- Имя
- Арсентий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- __ январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 337
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28717. ПАРАМОНОВЪ, АРСЕНТІЙ ЕГОРОВ. Ст.-пос. Нижнеудин. у., в. и с. Большемамырскаго, 40 л., рд. Везенбергск. у., въ Мустальск. в.; — Иркутск. О. С., 115, 134. 135, 149, 9 и 1642 У. и § ѴІ 438 У. о сс., въ зав. раб. 1 г. Исп. въ Янв. 909. | 900 102439 1612 У. | 92 101962 170¹ М. | 95 100982 1642 У.
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