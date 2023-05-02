Чиркунова Мария Александровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чиркунова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Александровна
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11763. ЧИРКУНОВА, МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 47 л. Гр. Боровичск. у., Пятницк. в., с. Малнновцы; — Н. С. 7 уч. Боровичск. у. Неподч. власт., лиш. св. 1 г. Исп. 13 марта 920.
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