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Азоянц Минас Каспаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Азоянц
Имя
Минас
Отчество
Каспаров
Дата исполнения приговора
30 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
129344. азоянцъ, минасъ каспаровъ. Турецко-подд., 30 л., рд. въ Турціи; — Эриван. О. С., 134, 135, 148, 149 и 2 ч. 1455 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 30 Мая 909. | 18 Апр. 908 г. Карсск. М. С.—т. 1 м. за контрабанду.

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