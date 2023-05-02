Азоянц Минас Каспаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азоянц
- Имя
- Минас
- Отчество
- Каспаров
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129344. азоянцъ, минасъ каспаровъ. Турецко-подд., 30 л., рд. въ Турціи; — Эриван. О. С., 134, 135, 148, 149 и 2 ч. 1455 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 30 Мая 909. | 18 Апр. 908 г. Карсск. М. С.—т. 1 м. за контрабанду.
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