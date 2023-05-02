Опрятнов Василий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Опрятнов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 162
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17808. ОПРЯТНОВ, ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 51 г. Гр. Карсуньск. у., Жадовск. в. и с.; — Н. С. 9 уч. Карсуньск. у. Продажа самог., лиш. св. 2 г. условно.
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