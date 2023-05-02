Галицинский Евгений Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галицинский
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48266. ГАЛИЦИНСКІЙ, ЕВГЕНІЙ ВАсильевъ, 58 л. Отст. кап. изъ дворянъ, рд. въ г. Шуши; — Ташкентск. О. С., 7 Мая 910, 152, 152¹ и 1 ч. 1681 У., по сов. съ приг. Туркестан. Воен. О. С. отъ 9 Янв. 910 г. (135 М., арестъ на гауптв. 2 м. ), арест. отд. 1 г. и 3 м., съ зач. 1 м. предв. заключ. Исп. 7 Марта 911.
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