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Рыжанов Михаил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыжанов
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
22 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8473. РЫЖАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л., Вышневолоцк. у., Старопасонск. в., д. По-горелово. В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр. Ст. 205 п. ≪б≫, лиш. св. 1 г. Исп. 22 июня 923.

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