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Латыфов Салах Латыфович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Латыфов
Имя
Салах
Отчество
Латыфович
Дата исполнения приговора
01 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7924. ЛАТЫФОВ САЛАХ ЛАТЫФОВИЧ, 37 л., Буинск. к., Сюндюковск. в и д. Н. С. 4 уч. Буинск. к. Ст. 180 п. п. «в», «г», лиш. св. 1 г. 4 м. Исп. 1 марта 923.

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