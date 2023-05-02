Ноздрин Петр Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ноздрин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27256. НОЗДРИН, ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ, 32 л. Гр. Тамбовск. у., Бондарск. в., с. Серединово; — Н. С. 7 р. Тамбовск. у. Саметом., лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 28 февр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.