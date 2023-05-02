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Демиденко Порфирий Борисов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демиденко
Имя
Порфирий
Отчество
Борисов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46427. ДЕМИДЕНКО, ПОРФИРІЙ БОРИсовъ. К. Черкасск. у., Орловецк. в., с. Буды-Орловецкой, 18 л.; — Кіевск. О. С., 12, 13, 16, 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. М. С. 3 уч. Черкасск. окр. отъ 15 Окт. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 17 Мая 905.

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