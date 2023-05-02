Демиденко Порфирий Борисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демиденко
- Имя
- Порфирий
- Отчество
- Борисов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46427. ДЕМИДЕНКО, ПОРФИРІЙ БОРИсовъ. К. Черкасск. у., Орловецк. в., с. Буды-Орловецкой, 18 л.; — Кіевск. О. С., 12, 13, 16, 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. М. С. 3 уч. Черкасск. окр. отъ 15 Окт. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 17 Мая 905.
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