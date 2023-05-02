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Тейван Иосиф Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тейван
Имя
Иосиф
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
12 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
29446. ТЕЙВАН, ИОСИФ ДАНИЛОВИЧ, 22 л. Гр. Двинск. у., Вышковск. в., д. Лоцики; — Н. С. Замоскворецк. р. Кожевническ. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 12 июня 920.

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