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Заблондило Григорий Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заблондило
Имя
Григорий
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
21 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
46779. ЗАБЛОНДИЛО, ГРИГОРІЙ (ГЕОРгій) Григорьевъ. Австр.-подд., 20 л., рд. въ Австріи; — Дубен. С. М. С., 177 М., тюр. 8 м. Исп. 21 Іюня 905.

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