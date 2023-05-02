Омелин Алексей Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Омелин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85713. ОМЕЛИНЪ, АЛЕКСѢЙ НИКИФОровъ, 22 л. К. Кокчетавск. у., Павловско-Подгородн. в., с. Ново-Ефремовскаго, рд. Сѣвск. у., въ в. и с. Селечнѣ; — Омск. О. С., 12 Марта 911, 152¹, 2 ч. 1649 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 2 Мая 911. | 905 82699 172 М. (покуш.).
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.