Бароев Николай Власович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бароев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Власович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13099. БАРОЕВ, НИКОЛАЙ ВЛАСОВИЧ, 20 л. Гр. Олонецк. у., Видлицк. в.; — Н. С. 9 уч. Олонецк. у. Убийство, лиш. св. 8 л., с зач. 6½ л. и 2 9 д. пр. з., по примен. амн. от дальн. нак. освоб.
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