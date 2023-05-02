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Марченко Павел Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марченко
Имя
Павел
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 161
Источник
Скан
Оригинальная запись
26400. МАРЧЕНКО, ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Славгородск. у., Разумовск. в. и с.; — С. 34 зап. стр. п. Неисполн. приказа, лиш. св. 6 м. Исп. 7 нояб. 920.

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