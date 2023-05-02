Чехранов Александр Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чехранов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30263. ЧЕХРАНОВ, АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 26 л. Гр. Борисоглебск. у., Бурнакск. в., д. Черняевки; — С. 21 зап. стр. п-ка г. Орла. Должн. прест., лиш. св. 3 г. условно, с отпр. на фр. Исп. 14 июня 920.
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