Богданов Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Трофим

Богданов Трофим

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Трофим
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
130149. БОГДАНОВЪ, ТРОФИМЪ (внѣбр.). К. Старорусск. у., Доворецк. в., д. Цивилева, 21 г.; — Г. С. пос. Сольцы, Порхов. у. 31 Авг. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Окт. 909. | 908 81299 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close