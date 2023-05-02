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Чекан Афанасий Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чекан
Имя
Афанасий
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
Источник
Скан
Оригинальная запись
141093. ЧЕКАНЪ, АФАНАСІЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Хотинск. у., в. и с. Липкана, 57 л.; — З. Н. 4 уч. Хотинск. у. 26 Авг. 909, 172 М. (участ.), тюр. 1½ м. Исп. 5 Нояб. 909.

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