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Жемиркеев Григорий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жемиркеев
Имя
Григорий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
14975. ЖЕМИРКЕЕВ, ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ, 38 л. Гр. Верхнеуральск. у., Красинск. стан., пос. Арсинского; — Н. С. 4 уч. Верхнеуральск. у. Кража, лиш. св. 9 м. из них ⅔ условно, с зач. 3 м. и 4 д. пр. з. Исп. 7 нояб. 920.

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