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Бурцев Исай Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурцев
Имя
Исай
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
13 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
130455. БУРЦЕВЪ, ИСАЙ ЕГОРОВЪ. К. Бирск. у., Байкинск. в., с. Ургуша, 50 л.; — З. Н. 2 уч. Бирск. у., 177 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Авг. 909.

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