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Хоффман Антон Юлиушев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хоффман
Имя
Антон
Отчество
Юлиушев
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
Источник
Скан
Оригинальная запись
140872. ХОФФМАНЪ, АНТОНЪ ЮЛІУШЕВЪ. Мщ. г. Лодзи, 15 л.; — М. С. 4 уч. г. Лодзи 10 Окт. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 30 Окт. 909.

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