Хаванова Аграфена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаванова Аграфена Михайловна

Хаванова Аграфена Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хаванова
Имя
Аграфена
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 312
Источник
Скан
Оригинальная запись
10813. ХАВАНОВА АГРАФЕНА МИХАЙЛОВНА, 33 л., Старорусск. у., Подгошенск. в., д. Углы. Деж. кам. Ленинградск. г. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 20/ХІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close