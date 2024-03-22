Мухоед Степан Марков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мухоед
- Имя
- Степан
- Отчество
- Марков
- Дата исполнения приговора
- 15 февраль 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85268. МУХОѢДЪ, СТЕПАНЪ МАРКОВЪ (онъ же Марченокъ), 28 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Радомысльск. у., Кросятичск. в., с. Волчковъ; — Минск. О. С., 15 Февр. 910, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. З. Н. 5 уч. Рѣчицк. у. отъ 13 Дек. 909 г. (169 М., тюр. 3 М.) и приг. Минск. О. С. отъ 7 Дек. 909 г. (1 ч. 1647 и 1 ч. 1653 У., арест. отд. 1½ г.) и 23 Мая 911 г. (1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г.), арост. отд. 2 г. Исп. 11 Іюня, счит. ср. съ 23 Мая 911.
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