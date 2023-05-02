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Фатеев Михаил Платонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фатеев
Имя
Михаил
Отчество
Платонович
Дата исполнения приговора
21 апрель 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8806. ФАТЕЕВ, МИХАИЛ ПЛАТОНОВИЧ, 19 л. Гр. Костромск. у., Левашевск. в. д. Коточижевской;—Н. С. 7 уч. Костромск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 21 апр. 921.

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