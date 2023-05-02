Чубинский Антон Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чубинский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 524
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13629. ЧУБИНСКІЙ, АНТОНЪ ИВАНОВЪ, 53 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ананьева, рд. въ г. Балтѣ; — Винницк. О. С., 16 Окт. 910, 1 ч. 294 У., арест. отд. 1 г. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 141301. | 24 Янв. 906 г. Одесск. О. С., 1 ч. 1653 У., арест. отд. 1 г. | 904 76061 169 М. | 90 69382 170 М. | 902 9260 170 М. | 23 Февр. 87 г. Балтск. С. М. С., 170 М., тюр. 1 г. | 92 122310 1655 У. | 76 25330 170 М.
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