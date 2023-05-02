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Филиппов Николай Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Николай
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
Источник
Скан
Оригинальная запись
140549. ФИЛИППОВЪ, НИКОЛАЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Каинск. у., в. и с. Убинскаго, 16 л.; — Томск. О. С. 10 Іюня 909, 114, 134, 135, 148, 9 и 1 п. 1 ч. 1647 У., тюр. 2 м. Исп. 14 Окт. 909.

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