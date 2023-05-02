Безпалов Петр Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безпалов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45175. БЕЗПАЛОВЪ, ПЕТРЪ ЕФИМОВЪ. Мщ. г. Козмодемьянска, 22 л., рд. въ с. Лысковѣ, Нижегород. у.; — Г. С. г. Чебоксаръ, 2 п. 174 и 3 п. 175 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Мая 905.
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