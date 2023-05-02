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Безпалов Петр Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безпалов
Имя
Петр
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
45175. БЕЗПАЛОВЪ, ПЕТРЪ ЕФИМОВЪ. Мщ. г. Козмодемьянска, 22 л., рд. въ с. Лысковѣ, Нижегород. у.; — Г. С. г. Чебоксаръ, 2 п. 174 и 3 п. 175 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Мая 905.

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