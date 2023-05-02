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Чеботарев Павел Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чеботарев
Имя
Павел
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
Источник
Скан
Оригинальная запись
141081. ЧЕБОТАРЕВЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Николаевск. у., в. и с. Малой-Глушицы, 22 л.; — У. Чл. Самарск. О. С. по Николаев. у., 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. въ Сент. 909.

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