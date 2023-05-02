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Дарфельдт Карл Карлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дарфельдт
Имя
Карл
Отчество
Карлов
Дата исполнения приговора
14 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46411. ДАРФЕЛЬДТЪ, КАРЛЪ КАРЛОВЪ (онъ же Тауфельдтъ). К. Юрьевск. у., Вотиферск. в., 31 г., рд. въ г. Феллинѣ; — Юрьево-Верроск. С. М. С., 169 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 14 Іюня 905.

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