Языков-Измайлов Яков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Языков-Измайлов
- Имя
- Яков
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30755. ЯЗЫКОВ-ИЗМАЙЛОВ, ЯКОВ, 18 л. Гр. Бельск. у., Верховье-Малышинск. в., д. Погореловки; — Р. В. Т. Александровск. ж. д. Грабеж, расстрел, по амн. нак. замен. пр. р. 20 л. Исп. 13 июля 920.
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