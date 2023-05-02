Языков-Измайлов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯзыков-Измайлов Яков

Языков-Измайлов Яков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Языков-Измайлов
Имя
Яков
Дата исполнения приговора
13 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
30755. ЯЗЫКОВ-ИЗМАЙЛОВ, ЯКОВ, 18 л. Гр. Бельск. у., Верховье-Малышинск. в., д. Погореловки; — Р. В. Т. Александровск. ж. д. Грабеж, расстрел, по амн. нак. замен. пр. р. 20 л. Исп. 13 июля 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.