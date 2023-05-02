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Стрельцов Федор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стрельцов
Имя
Федор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
08 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
8818. СТРЕЛЬЦОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 48 л., Курск. г., Белгородск. у., Алексеевск. в., с. Пестунова. Н. С. 15 уч. Белгородск. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8/ѴІІ—26.

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