Яхутлов Ахмет Мусов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яхутлов
- Имя
- Ахмет
- Отчество
- Мусов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 289
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 52184. ЯХУТЛОВЪ, АХМЕТЪ МУСОВЪ. К. Пальчик. окр., с. 2 Куденетова, 47 л.; — Тифлисск. С. П., 115, 134, 135 и 1 ч. 1549 У. и Выс. маниф. 904 г., сь лиш. ос. пр., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 3 Іюня 905.
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