Введенов Тимофей Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Введенов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1145. ВВЕДЕНОВ, ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 19 л. Гр. Череповецк, у., Вороникск. в., д. Кабачиной; — Череповецк. Н. С. Спекуляция, лиш. св. 5 л., по амнист. 6 Всер. С‘езд. Сов. нак. уменьш. до 1 г. и 3 м. Исп. 28 нояб. 918.
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