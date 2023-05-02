Будзисяк Франц Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будзисяк
- Имя
- Франц
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143492. БУДЗИСЯКЪ, ФРАНЦЪ СТАНИславовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Лодзин. у., гм. Хойны, д. Старе-Хойны, 36 л., рд. Ласк. у., гм. Водзерады, въ д. Буда Стрыжевскихъ; — Петроков. О. С. 25 копя 909, 115, 148 1641, 9, 1654, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г. Исп. 11 Нояб. 909. | 903 845.72 1647 У. | 91 51282 1643 У. | 900 87370 1642 У. | 91 41011 1647 У. | 92 78652 269¹ У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.