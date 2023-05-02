Андрецов Аким Маркович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрецов
- Имя
- Аким
- Отчество
- Маркович
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 226. АНДРЕЦОВ, АКИМ МАРКОВИЧ, 31 г. Гр. Болховск. у., Здынск. в. и с.; — М. Н. С. Александровск. уч. г. Москвы. Мошеннич., общ. прин. раб. 6 м. Исп. 5 сент. 919.
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