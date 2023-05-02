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Андрецов Аким Маркович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андрецов
Имя
Аким
Отчество
Маркович
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
226. АНДРЕЦОВ, АКИМ МАРКОВИЧ, 31 г. Гр. Болховск. у., Здынск. в. и с.; — М. Н. С. Александровск. уч. г. Москвы. Мошеннич., общ. прин. раб. 6 м. Исп. 5 сент. 919.

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