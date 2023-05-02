Петров Илья Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Илья Петрович

Петров Илья Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Илья
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
18 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 274
Источник
Скан
Оригинальная запись
10116. Петров Илья Петрович, 28 л., Псковск. г., Порховск. у., Дновск. в., д. Берошкино. Н. С. 7 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "г", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 18 июня 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.