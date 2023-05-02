Данилов Константин Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46405. ДАНИЛОВЪ, КОНСТАНТИНЪ МИхайловъ. К. Кадников. у., Корбангск. в., д. Средней, 19 л.; — Г. С. 1 уч. г. Вологды (во 2 р.), 6 п. 13, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 3½ м. Исп. 21 Мая 905. | 903 31430 169 М.
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