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Данилов Константин Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Константин
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
46405. ДАНИЛОВЪ, КОНСТАНТИНЪ МИхайловъ. К. Кадников. у., Корбангск. в., д. Средней, 19 л.; — Г. С. 1 уч. г. Вологды (во 2 р.), 6 п. 13, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 3½ м. Исп. 21 Мая 905. | 903 31430 169 М.

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