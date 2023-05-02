Ковязин Семен Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковязин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32366. КОВЯЗИНЪ, СЕМЕНЪ ФЕДОРОВЪ. К. Орловск. у., Подрѣльск. в., д. Епиховской, 22 л.; — Г. С. 2 уч. г. Вятки (во 2 р.), 1 п. 12, 1 п. 13, 3 п. 14, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 31, счит. ср. съ 16 Марта 905. | 908 97238 977 и 1653 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 64085.
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