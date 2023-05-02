Хайретдинов Шайхутдин Хайретдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хайретдинов
- Имя
- Шайхутдин
- Отчество
- Хайретдинов
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140692. ХАЙРЕТДИНОВЪ, ШАЙХУТДИНЪ Хайретдиновъ. К. Бугурусланск. у., Байтугановск. в., д. Старо Усманова, 43 л.; — Бугурусланск. У. С., 169 и 3 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Сент. 909.
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